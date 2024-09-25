بالصورة... لقاء جمع لودريان بسفراء اللجنة الخماسية مساء الثلاثاء في قصر الصنوبر

التقى المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر مساء أمس الثلاثاء.



وتم خلال اللقاء البحث في توحيد الجهود، واطلاع الدول الأعضاء في اللجنة على اتصالاته التي تمت على صعيد المنطقة، كذلك وضعهم في أجواء اللقاءات التي قام بها والتي شملت المسؤولين والرؤساء والأحزاب من الأطياف السياسية كافة، والاصرار على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الظروف.