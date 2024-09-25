رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن في الوقت الراهن هجمات مكثفة على جنوب لبنان ومنطقة البقاع

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حمية من المطار: العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية