حمية من المطار: العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية

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