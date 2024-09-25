سلسلة غارات على أكثر من منظقة وبلدة في القطاع الغربي

علي حمية من المطار: مطار رفيق الحريري مستمر بالعمل وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها ولكن بالنسبة لنا المطار شغّال والمغادرون والواصلون الى المطار بالآلاف

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