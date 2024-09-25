الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل على إخماد نيران في مناطق عدة في صفد جراء سقوط صواريخ من لبنان

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عناصر الدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا على أطراف بلدة جون وقد أدت إلى سقوط ٣ جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى المركزي في مزبود