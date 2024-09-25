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o
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عناصر الدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا على أطراف بلدة جون وقد أدت إلى سقوط ٣ جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى المركزي في مزبود
آخر الأخبار
2024-09-25 | 05:22
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عناصر الدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض بحثًا عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلًا على أطراف بلدة جون وقد أدت إلى سقوط ٣ جرحى نقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفى المركزي في مزبود
*
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