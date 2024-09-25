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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح

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2024-09-25 | 05:45
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح

 
 
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