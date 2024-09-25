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LBCI

غارة اسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية

آخر الأخبار
2024-09-25 | 12:10
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غارة اسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية
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غارة اسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية

 
 
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