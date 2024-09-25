غارات اسرائيلية بين مقنة والجمالية وعلى النبي شيت وبريتال ويونين

علي حمية من المطار: مطار رفيق الحريري مستمر بالعمل وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها ولكن بالنسبة لنا المطار شغّال والمغادرون والواصلون الى المطار بالآلاف

علي حمية من المطار: مطار رفيق الحريري مستمر بالعمل وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها ولكن بالنسبة لنا المطار شغّال والمغادرون والواصلون الى المطار بالآلاف

حمية من المطار: العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية