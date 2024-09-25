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غارات اسرائيلية بين مقنة والجمالية وعلى النبي شيت وبريتال ويونين
آخر الأخبار
2024-09-25 | 16:23
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غارات اسرائيلية بين مقنة والجمالية وعلى النبي شيت وبريتال ويونين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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