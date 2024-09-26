التحكم المروري: جريح نتيجة اصطدام بين مركبة وشاحنة على اوتوستراد جونية -محلة صربا وحركة المرور كثيفة

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مسؤولان أميركيان لرويترز: نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط قد يساعد الجيش الأميركيّ في الاستعداد لسيناريوهات مثل إجلاء مواطنين من لبنان