نائب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد بشكل دائم وتمكين النازحين في إسرائيل ولبنان من العودة إلى ديارهم

سفير الصين لدى الأمم المتحدة يحث إسرائيل على اتخاذ القرار الصحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وأمنه

سفير الصين لدى الأمم المتحدة يحث إسرائيل على اتخاذ القرار الصحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وأمنه

مسؤولان أميركيان لرويترز: نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط قد يساعد الجيش الأميركيّ في الاستعداد لسيناريوهات مثل إجلاء مواطنين من لبنان