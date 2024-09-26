سفير الصين لدى الأمم المتحدة يحث إسرائيل على اتخاذ القرار الصحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان وأمنه

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله ولن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن: إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله ولن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب

نائب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد بشكل دائم وتمكين النازحين في إسرائيل ولبنان من العودة إلى ديارهم