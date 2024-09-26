غارات على قرى في النبطية

عمليات استقبال النازحين في مراكز الإيواء مستمرة...

عمليات استقبال النازحين في مراكز الإيواء مستمرة...

اللواء صليبا في العيد الأربعين للمديريّة العامّة لأمن الدولة: المهام تكمن أكثر من أيّ وقت مضى في تعزيز الصمود والحفاظ عليه