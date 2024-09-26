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غارة جوية اسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زبدين لجهة شوكين

آخر الأخبار
2024-09-26 | 06:29
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غارة جوية اسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زبدين لجهة شوكين
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غارة جوية اسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زبدين لجهة شوكين

 
 
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