مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر بجروح في غارات إسرائيلية اليوم على بلدات قضاء صور

كركي يعمّم على مستخدمي الصندوق آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة الراهنة

كركي يعمّم على مستخدمي الصندوق آليّات عمل استثنائيّة تماشياً مع الأوضاع الأمنيّة الراهنة

النائب فيصل كرامي للـLBCI: ردة فعل طرابلس الأولى كانت جيدة جدًا ونحن واقعيون وهناك جو سياسي معين في طرابلس لكن بالإجمال المدينة كانت مرحبة واحتضنت أهل الجنوب والبقاع