مريضة في مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة إلى 6 وحدات دم و2 بلاكيت من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70392725

"ليلة سحرية"... منى زكي تحبس الأنفاس على منصة الأزياء في باريس (فيديو)

"ليلة سحرية"... منى زكي تحبس الأنفاس على منصة الأزياء في باريس (فيديو)

مصدران لفرانس برس: عبور أكثر من 22 ألف شخص الحدود من لبنان الى سوريا جراء الغارات الإسرائيلية