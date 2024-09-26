الشقة في الضاحية الجنوبية إستهدفت بثلاثة صواريخ من الجهتين الأمامية والخلفية والمبنى الواقعة فيه لا يزال سليمًا من ناحية باقي الشقق

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إسرائيل هيوم عن بن غفير لنتنياهو: إذا تم التوقيع على وقف موقت لإطلاق النار مع لبنان فلن نصوت مع الإئتلاف وإذا أصبح وقف إطلاق النار الموقت دائمًا فسنستقيل من الحكومة