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المقاومة الإسلامية: وحدات الدفاع الجوي تصدت لطائرتين حربيتين معاديتين آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
آخر الأخبار
2024-09-26 | 09:05
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المقاومة الإسلامية: وحدات الدفاع الجوي تصدت لطائرتين حربيتين معاديتين آتيتين من البحر بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
*
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