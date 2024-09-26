سامي الجميل: لا يمكن لأي حزب أن يتفرد بجر بلد الى حرب والهاء الاسرائيلي عبر جرّ القصف نحو لبنان بدل غزة ونطالب بوقف هذه الحرب اذ يمكن الدفاع عن حقوقهم لكن ليس على حساب دم اللبنانيين وما من أي بلد يقوم بالذي نقوم به

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