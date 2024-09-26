غارة استهدفت الغازية

بايدن وماكرون يدعوان إلى هدنة موقتة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

بايدن وماكرون يدعوان إلى هدنة موقتة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أبو الغيط في اجتماع مجلس الأمن في شأن لبنان: إسرائيل لم تكن ترغب في وقف الحرب وإنما في توسيعها