ظافر ناصر للـ LBCI: ايران دولة كبرى لها مصالحها ولكن لا يمكن ان نستنتج ببساطة انها تخلت عن حزب الله ولكن طبعا يجب التوقف عند المواقف الايرانية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك