وزير البيئة للـ LBCI: حجم التهجير كبير في وقت قصير والعداد لم يتوقف وما حدث في الايام الاخيرة شعرنا أن الوضع سيصل الى أصعب من حرب تموز

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