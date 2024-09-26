وزير البيئة للـ LBCI: هناك الالاف الذين يتلقون مساعدات غذائية وفرش ومياه وهناك هيئات تساعد في ذلك وسنقوم بزيارات على عدد من الدول والاصدقاء للمساعدة في الحاجيات

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