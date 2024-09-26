ظافر ناصر للـ LBCI: ما من ابواب مقفلة بالمطلق في السياسة وهناك سلسلة اقتراحات من قبل جنبلاط تتعلق بالملف الداخلي ومنها التفاهم على رئيس للجمهورية واللامركزية وطرح اتفاق الهدنة

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