الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-09-26 | 17:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد محمد حسين سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية
الشهيد
"الحاج
صالح"
مواليد
الشعب
لبنان
التالي
مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: تركيا تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها من لبنان
المقاومة الإسلامية: قصفنا مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
تقارير نشرة الاخبار
03:21
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
0
آخر الأخبار
03:06
صفارات الإنذار تدوي مجددا في مدينة طبريا وبلدات عدة بالجليل الأدنى شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
03:06
صفارات الإنذار تدوي مجددا في مدينة طبريا وبلدات عدة بالجليل الأدنى شمالي إسرائيل
0
أخبار دولية
02:58
السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"
أخبار دولية
02:58
السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"
0
آخر الأخبار
02:31
المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
آخر الأخبار
02:31
المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:06
صفارات الإنذار تدوي مجددا في مدينة طبريا وبلدات عدة بالجليل الأدنى شمالي إسرائيل
آخر الأخبار
03:06
صفارات الإنذار تدوي مجددا في مدينة طبريا وبلدات عدة بالجليل الأدنى شمالي إسرائيل
0
آخر الأخبار
02:31
المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
آخر الأخبار
02:31
المقاومة الإسلامية: قصف مستعمرة كريات آتا بصلية من صواريخ فادي 1
0
آخر الأخبار
02:11
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا واعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة
آخر الأخبار
02:11
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا واعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة
0
آخر الأخبار
01:48
سقوط صاروخ في خليج حيفا وآخر في شمالها
آخر الأخبار
01:48
سقوط صاروخ في خليج حيفا وآخر في شمالها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:11
الجميل: ندعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش وحان وقت وحدة الخيار مع الشعب اللبناني
آخر الأخبار
12:11
الجميل: ندعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش وحان وقت وحدة الخيار مع الشعب اللبناني
0
آخر الأخبار
12:19
غارة استهدفت الغازية
آخر الأخبار
12:19
غارة استهدفت الغازية
0
خبر عاجل
05:49
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار
خبر عاجل
05:49
المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ينفي خبر توقيع ميقاتي مقترح اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
12:19
الجميل: ادعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش
أخبار لبنان
12:19
الجميل: ادعو حزب الله الى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه الى الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
تقارير نشرة الاخبار
03:21
مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع
0
أمن وقضاء
01:29
9 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة اسرائيلية في شبعا
أمن وقضاء
01:29
9 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة اسرائيلية في شبعا
0
أخبار لبنان
00:44
بوحبيب حذّر من الانفجار الكبير: الوضع ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
00:44
بوحبيب حذّر من الانفجار الكبير: الوضع ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
17:09
المواقف الإسرائيلية المستجدة
أخبار دولية
17:09
المواقف الإسرائيلية المستجدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب تكبد إقتصاد إسرائيل خسائر مدمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب تكبد إقتصاد إسرائيل خسائر مدمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
للحرب أيضًا شائعاتها... وهذا الحل للـFake News
تقارير نشرة الاخبار
14:24
للحرب أيضًا شائعاتها... وهذا الحل للـFake News
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصير العام الدراسي مجهول... فماذا عن الـOnline؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
مصير العام الدراسي مجهول... فماذا عن الـOnline؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
أهالي الضاحية... منهم من غادر ومنهم من ينتظر
تقارير نشرة الاخبار
14:19
أهالي الضاحية... منهم من غادر ومنهم من ينتظر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
في صيدا أعداد النازحين فاقت قدرة المدارس الإستيعابية... وهؤلاء يفترشون الطرقات العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:15
في صيدا أعداد النازحين فاقت قدرة المدارس الإستيعابية... وهؤلاء يفترشون الطرقات العامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إستهداف قيادي في عملية إغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
08:20
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إستهداف قيادي في عملية إغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
2
خبر عاجل
05:26
مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: حتى الساعة النتائج سلبية لأنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ
خبر عاجل
05:26
مصدر عربيّ دبلوماسيّ للـLBCI: حتى الساعة النتائج سلبية لأنّ المندوب الإسرائيليّ أبلغ الجميع بوضوح أنّ العملية لن تتوقف وأنّ لديهم تعليقات كثيرة على الاقتراح الأميركيّ
3
خبر عاجل
09:23
مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها
خبر عاجل
09:23
مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها
4
خبر عاجل
05:31
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول
خبر عاجل
05:31
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول
5
خبر عاجل
08:15
غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء
خبر عاجل
08:15
غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء
6
خبر عاجل
10:16
مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قائد لوحدة قوات جوية في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
10:16
مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قائد لوحدة قوات جوية في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
7
خبر عاجل
12:01
الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا
خبر عاجل
12:01
الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا
8
خبر عاجل
05:26
مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
خبر عاجل
05:26
مصدر عربي دبلوماسي للـLBCI: المبعوثون الذين يتواصلون مع حزب الله لديهم إجابات غير واضحة منه فهو يربط الحل بالتفاهم مع حماس وهي لا توافق على صياغة الاقتراح لأنه لا يتضمن تعهدات بوقف نهائي لإطلاق النار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More