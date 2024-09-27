موقع واللا: الجيش الإسرائيلي هاجم 1600 هدف في لبنان خلال اليوم الأخير

سقوط صاروخ في خليج حيفا وآخر في شمالها

سقوط صاروخ في خليج حيفا وآخر في شمالها

نتنياهو يقول إنه عقد اجتماعا أمس لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وسيواصل المناقشات في الأيام المقبلة