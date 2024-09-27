المقاومة الإسلامية: قصفنا للمرة الثانية مدينة طبريا رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين

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غارات اسرائيلية استهدفت منزل رئيس بلدية عيتيت ومعلومات عن وقوع إصابات كما على سيارة على طريق كفرا - صربين في منطقة بنت جبيل ما أدى إلى إستشهاد ثلاثة اشخاص واحتراق السيارة بالاضافة إلى غارة على طريق قناريت