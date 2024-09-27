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o
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معوّض: التضامن الإنساني يتطلّب من الجميع ألا يقوموا باجتماعاتهم العسكرية بين المنازل وحذارِ تسلّل المقاتلين بين النازحين لأنّه يشكّل خطراً على المناطق المضيفة ولذلك نُطالب الجيش بأن يقوم بإجراءات فورية وحاسمة
آخر الأخبار
2024-09-27 | 04:20
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معوّض: التضامن الإنساني يتطلّب من الجميع ألا يقوموا باجتماعاتهم العسكرية بين المنازل وحذارِ تسلّل المقاتلين بين النازحين لأنّه يشكّل خطراً على المناطق المضيفة ولذلك نُطالب الجيش بأن يقوم بإجراءات فورية وحاسمة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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