الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا أغارت قبل قليل على منصة أطلقت صواريخ باتجاه حيفا ومحيطها

آخر الأخبار
2024-09-27 | 04:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا أغارت قبل قليل على منصة أطلقت صواريخ باتجاه حيفا ومحيطها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا أغارت قبل قليل على منصة أطلقت صواريخ باتجاه حيفا ومحيطها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلي:

مقاتلاتنا

أغارت

أطلقت

صواريخ

باتجاه

ومحيطها

LBCI التالي
الطيران الاسرائيلي اخترق جدار الصوت في عدد من المناطق اللبنانية
غارات اسرائيلية على سهل بدنايل وبين البرج الشمالي والبازورية شرق صور
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:11

وزير الصحة: الورقة المقدمة من واشنطن ومجموعة الـ7 والسعودية وقطر والإمارات كانت ستشكل بداية جيدة

LBCI
أخبار لبنان
07:05

وزارة الاتصالات: طلبنا من "الفا" و"تاتش" تطبيق بعض التدابير الموقتة

LBCI
آخر الأخبار
07:04

غارات اسرائيلية على بوداي ومحيط ميدون وجبل أبو راشد ومفترق طرق يربط الخضر والنبي شيت

LBCI
آخر الأخبار
06:45

غارات على مليخ وجبل الريحان في منطقة جزين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:13

وزير الصحة: تعاون بين الاطباء والنقابات المختصة لمرافقة أهلنا في رحلة التعافي وإعادة اكتساب دورهم بعد تفجير أجهزة الاتصالات

LBCI
آخر الأخبار
07:11

وزير الصحة: الورقة المقدمة من واشنطن ومجموعة الـ7 والسعودية وقطر والإمارات كانت ستشكل بداية جيدة

LBCI
آخر الأخبار
07:04

غارات اسرائيلية على بوداي ومحيط ميدون وجبل أبو راشد ومفترق طرق يربط الخضر والنبي شيت

LBCI
آخر الأخبار
06:45

غارات على مليخ وجبل الريحان في منطقة جزين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:41

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تم تنفيذ عملية الإغتيال في الضاحية الجنوبية بطائرة إف 35

LBCI
آخر الأخبار
14:13

ظافر ناصر للـ LBCI: ايران دولة كبرى لها مصالحها ولكن لا يمكن ان نستنتج ببساطة انها تخلت عن حزب الله ولكن طبعا يجب التوقف عند المواقف الايرانية

LBCI
خبر عاجل
2024-09-26

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر أيلول

LBCI
آخر الأخبار
04:51

المقاومة الاسلامية: قصف مستعمرة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:35

سلسلة غارات على البقاع لجهة السلسلتين الشرقية والغربية بوداي وعدوس وطاريا وجرد النبي شيت

LBCI
آخر الأخبار
05:20

غارة اسرائيلية تستهدف النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

مآسي النزوح مستمرة... ولكن التضامن يخفف من وطأة الوضع

LBCI
أمن وقضاء
01:29

9 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة اسرائيلية في شبعا

LBCI
أخبار لبنان
00:44

بوحبيب حذّر من الانفجار الكبير: الوضع ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
17:09

المواقف الإسرائيلية المستجدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب تكبد إقتصاد إسرائيل خسائر مدمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

للحرب أيضًا شائعاتها... وهذا الحل للـFake News

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

مصير العام الدراسي مجهول... فماذا عن الـOnline؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:20

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: إستهداف قيادي في عملية إغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
09:23

مصدر دبلوماسي عربي مطلع على مسار المفاوضات للـLBCI: وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ آموس هوكشتاين بأن إسرائيل مستمرة في حربها في لبنان ولن توافق على المقترحات المقدمة لها

LBCI
خبر عاجل
08:15

غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بين مجمع القائم ومجمع سيد الشهداء

LBCI
خبر عاجل
10:16

مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قائد لوحدة قوات جوية في حزب الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
12:01

الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا

LBCI
خبر عاجل
09:27

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: إجتماعات بين الإستخبارات الأميركية والقطرية والفرنسية والتركية بدأت والوسطاء لم يفقدوا الأمل في إمكانية التوصل لحل والفرنسيون والأميركيون سيتحدثون مع نتنياهو وسيعقد القطريون والأتراك إجتماعات مع مسؤولين إيرانيين

LBCI
خبر عاجل
08:58

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإغتيال في بيروت إستهدف قائد الوحدة الجوية للمسيرات في حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
17:39

حزب الله يؤكد استشهاد القائد محمد سرور بغارة الضاحية: تولى مسؤولية القوّة الجويّة منذ 2020

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More