الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين: أكثر من 30 ألفا معظمهم سوريون عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية
آخر الأخبار
2024-09-27 | 05:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين: أكثر من 30 ألفا معظمهم سوريون عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأمم
المتحدة
لللاجئين:
معظمهم
سوريون
عبروا
لبنان
سوريا
الأيام
الثلاثة
الماضية
التالي
القناة 13 الإسرائيلية: غالانت أكد خلال زيارته صفد مواصلة الجيش استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء في الشمال
الصحة تؤكد استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:27
نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق أهدافها
أخبار لبنان
10:27
نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق أهدافها
0
منوعات
10:21
بلدية رام الله ترفع العلم اللبناني إلى جانب علم فلسطين (صورة)
منوعات
10:21
بلدية رام الله ترفع العلم اللبناني إلى جانب علم فلسطين (صورة)
0
أخبار دولية
10:17
نتنياهو أمام الأمم المتحدة: على حماس أن تغادر السلطة في قطاع غزة
أخبار دولية
10:17
نتنياهو أمام الأمم المتحدة: على حماس أن تغادر السلطة في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
10:14
نتنياهو عن إيران: ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضًا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا
آخر الأخبار
10:14
نتنياهو عن إيران: ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضًا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:27
نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق أهدافها
أخبار لبنان
10:27
نتنياهو: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان إلى أن تحقق أهدافها
0
منوعات
10:21
بلدية رام الله ترفع العلم اللبناني إلى جانب علم فلسطين (صورة)
منوعات
10:21
بلدية رام الله ترفع العلم اللبناني إلى جانب علم فلسطين (صورة)
0
أخبار دولية
10:17
نتنياهو أمام الأمم المتحدة: على حماس أن تغادر السلطة في قطاع غزة
أخبار دولية
10:17
نتنياهو أمام الأمم المتحدة: على حماس أن تغادر السلطة في قطاع غزة
0
آخر الأخبار
10:14
نتنياهو عن إيران: ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضًا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا
آخر الأخبار
10:14
نتنياهو عن إيران: ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضًا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-26
نتنياهو يقول إنه لم يقدم رده بعد على الاقتراح الأميركي الفرنسي لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-09-26
نتنياهو يقول إنه لم يقدم رده بعد على الاقتراح الأميركي الفرنسي لوقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
00:30
نتنياهو يقول إنه عقد اجتماعا أمس لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وسيواصل المناقشات في الأيام المقبلة
آخر الأخبار
00:30
نتنياهو يقول إنه عقد اجتماعا أمس لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وسيواصل المناقشات في الأيام المقبلة
0
أمن وقضاء
2024-09-11
تعميم صورة المفقود منير حافظ مكارم...
أمن وقضاء
2024-09-11
تعميم صورة المفقود منير حافظ مكارم...
0
أخبار دولية
2024-09-25
نتنياهو يرجىء سفره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الخميس
أخبار دولية
2024-09-25
نتنياهو يرجىء سفره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:08
الإعتداءات طالت سوق النبطية... هذا ما في التفاصيل
أمن وقضاء
09:08
الإعتداءات طالت سوق النبطية... هذا ما في التفاصيل
0
أمن وقضاء
09:05
شبعا دفعت الفاتورة الأغلى اليوم باستشهاد 9 من أبنائها اليوم
أمن وقضاء
09:05
شبعا دفعت الفاتورة الأغلى اليوم باستشهاد 9 من أبنائها اليوم
0
أمن وقضاء
09:03
مناطق البقاع كانت عرضة لإعتداءات عنيفة... هذه حصيلتها
أمن وقضاء
09:03
مناطق البقاع كانت عرضة لإعتداءات عنيفة... هذه حصيلتها
0
أمن وقضاء
08:53
إليكم صورة حركة النزوح إلى دير الأحمر في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
08:53
إليكم صورة حركة النزوح إلى دير الأحمر في البقاع الشمالي
0
أمن وقضاء
08:40
آخر ارقام النازحين من مناطق الاعتداءات الاسرائيلية...
أمن وقضاء
08:40
آخر ارقام النازحين من مناطق الاعتداءات الاسرائيلية...
0
أخبار لبنان
07:23
وزير الصحة: 25 شهيدًا منذ صباح اليوم...
أخبار لبنان
07:23
وزير الصحة: 25 شهيدًا منذ صباح اليوم...
0
أمن وقضاء
07:02
الأجواء في الضاحية غداة غارة أمس..
أمن وقضاء
07:02
الأجواء في الضاحية غداة غارة أمس..
0
أخبار دولية
07:01
تطورات حامية في الميدان الاسرائيلي اليوم…
أخبار دولية
07:01
تطورات حامية في الميدان الاسرائيلي اليوم…
0
أخبار لبنان
06:12
حجار: 3 ملايين دولار ستُوزّع نقداً على العائلات النازحة الأكثر فقراً
أخبار لبنان
06:12
حجار: 3 ملايين دولار ستُوزّع نقداً على العائلات النازحة الأكثر فقراً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:01
الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا
خبر عاجل
12:01
الدخان المتصاعد في محيط مدرج المطار يعود لتفجير الجيش أجهزة "بايجر" وأجهزة إتصال مشبوهة في منطقة كوستابرافا - الشويفات كما أعلن سابقًا
2
خبر عاجل
08:14
مصدر للـLBCI: جولة نقاش أمس بين مدير الإستخبارات التركية ومسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي الإيرانية ورغبة إيرانية جدية في وقف الحرب لكن الإسرائيليين مصممون على إستمرار الحرب وزيارة نتنياهو لنيويورك ستزيد من إحتمالات التعقيدات
خبر عاجل
08:14
مصدر للـLBCI: جولة نقاش أمس بين مدير الإستخبارات التركية ومسؤولين في وزارة الخارجية والأمن القومي الإيرانية ورغبة إيرانية جدية في وقف الحرب لكن الإسرائيليين مصممون على إستمرار الحرب وزيارة نتنياهو لنيويورك ستزيد من إحتمالات التعقيدات
3
أخبار لبنان
17:39
حزب الله يؤكد استشهاد القائد محمد سرور بغارة الضاحية: تولى مسؤولية القوّة الجويّة منذ 2020
أخبار لبنان
17:39
حزب الله يؤكد استشهاد القائد محمد سرور بغارة الضاحية: تولى مسؤولية القوّة الجويّة منذ 2020
4
خبر عاجل
08:10
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله
خبر عاجل
08:10
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: اللقاءات لم تتوقف لا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الإستخباراتي وهناك مفاهيم يعمل عليها الأميركيون مع قطر ومصر وسيتم عرضها على إسرائيل وحزب الله
5
اقتصاد
02:04
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
اقتصاد
02:04
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
6
خبر عاجل
10:08
نتنياهو: يجب أن نواصل الطريق الذي مهدناه باتفاقات إبراهيم وهذا يعني إبرام إتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية
خبر عاجل
10:08
نتنياهو: يجب أن نواصل الطريق الذي مهدناه باتفاقات إبراهيم وهذا يعني إبرام إتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية
7
آخر الأخبار
10:51
الجيش اللبناني: بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٤ ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ١٨:٠٠ حتى الساعة ٢٠:٠٠ بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات
آخر الأخبار
10:51
الجيش اللبناني: بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٤ ستقوم وحدات مختصة من الجيش اعتبارًا من الساعة ١٨:٠٠ حتى الساعة ٢٠:٠٠ بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في منطقة كوستا برافا- الشويفات
8
آخر الأخبار
16:48
ماكرون: لا أعتقد أن تعليقات نتنياهو بشأن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قاطعة وسنتحدث إلى الإسرائيليين لضمان تطبيقه
آخر الأخبار
16:48
ماكرون: لا أعتقد أن تعليقات نتنياهو بشأن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قاطعة وسنتحدث إلى الإسرائيليين لضمان تطبيقه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More