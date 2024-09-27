قوى الأمن: العثور على جهاز لاسلكي مشبوه في محلة زقاق البلاط قرب محطة ايوب للمحروقات وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية تم تفجيره على الفور

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك