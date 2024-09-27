غارات على صريفا واطراف بلدتي معروب واطراف الشهابية

قوى الأمن: العثور على جهاز لاسلكي مشبوه في محلة زقاق البلاط قرب محطة ايوب للمحروقات وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية تم تفجيره على الفور

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