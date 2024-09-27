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وزير الصحة: 25 شهيدًا جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة

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2024-09-27 | 07:17
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وزير الصحة: 25 شهيدًا جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة
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وزير الصحة: 25 شهيدًا جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة

 
 
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