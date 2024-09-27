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غارتان استهدفتا بلدتي حربتا ورسم الحدث
آخر الأخبار
2024-09-27 | 09:17
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غارتان استهدفتا بلدتي حربتا ورسم الحدث
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