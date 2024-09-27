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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر للـLBCI: موقفنا واضح وعبرنا عنه لوزير التربية ولنترك حرية التصرف لكل مدير في مدرسته لاتخاذ القرار المناسب

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2024-09-27 | 09:43
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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر للـLBCI: موقفنا واضح وعبرنا عنه لوزير التربية ولنترك حرية التصرف لكل مدير في مدرسته لاتخاذ القرار المناسب
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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر للـLBCI: موقفنا واضح وعبرنا عنه لوزير التربية ولنترك حرية التصرف لكل مدير في مدرسته لاتخاذ القرار المناسب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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