نتنياهو عن إيران: ندافع عن أنفسنا لكننا ندافع عنكم أيضًا ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا

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