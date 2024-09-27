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وسائل إعلام اسرائيلية: تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية

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2024-09-27 | 12:07
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وسائل إعلام اسرائيلية: تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية
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وسائل إعلام اسرائيلية: تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية

 
 
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