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الجزيرة نقلًا عن إذاعة الجيش الإسرائيليّ: تأهب في منظومة الدفاع الجويّ والإسعاف الإسرائيليّ تحسبًا لشن حزب الله موجة قصف مكثف
آخر الأخبار
2024-09-27 | 12:04
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الجزيرة نقلًا عن إذاعة الجيش الإسرائيليّ: تأهب في منظومة الدفاع الجويّ والإسعاف الإسرائيليّ تحسبًا لشن حزب الله موجة قصف مكثف
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