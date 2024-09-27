مسؤول عسكريّ أميركيّ للجزيرة: التحركات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان تأتي تحضيرًا لغزو بريّ إذا تقرر ذلك

موقع واللا: الجيش الإسرائيلي هاجم 1600 هدف في لبنان خلال اليوم الأخير

موقع واللا: الجيش الإسرائيلي هاجم 1600 هدف في لبنان خلال اليوم الأخير

نتنياهو يقول إنه عقد اجتماعا أمس لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وسيواصل المناقشات في الأيام المقبلة