مسؤول إسرائيليّ كبير لرويترز: لا استطيع القول ما الذي سيحدث لكنه قد يكون نقطة تحوّل وإسرائيل لا تسعى إلى حرب أوسع نطاقًا

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