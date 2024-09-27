لافروف: الشرق الأوسط على شفا "حرب شاملة"

معوّض: التضامن الإنساني يتطلّب من الجميع ألا يقوموا باجتماعاتهم العسكرية بين المنازل وحذارِ تسلّل المقاتلين بين النازحين لأنّه يشكّل خطراً على المناطق المضيفة ولذلك نُطالب الجيش بأن يقوم بإجراءات فورية وحاسمة

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