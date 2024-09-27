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بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: استهداف مقر قيادة حزب الله قد يفاقم التوتر بين بايدن ونتنياهو
آخر الأخبار
2024-09-27 | 18:00
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بوليتيكو عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: استهداف مقر قيادة حزب الله قد يفاقم التوتر بين بايدن ونتنياهو
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