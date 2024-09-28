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الجيش الإسرائيلي يقول إنه استدعى 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية

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2024-09-28 | 03:19
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه استدعى 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه استدعى 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية

 
 
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