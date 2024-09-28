المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على ما إذا كانت القنابل الثقيلة أميركية الصنع من طراز مارك 84 قد استخدمت في الضربة ضد نصر الله

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