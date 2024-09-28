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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا البنية التحتية لحزب الله التي تم بناؤها على مدى سنوات بدعم من إيران

آخر الأخبار
2024-09-28 | 08:10
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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا البنية التحتية لحزب الله التي تم بناؤها على مدى سنوات بدعم من إيران
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متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نهاجم حاليا البنية التحتية لحزب الله التي تم بناؤها على مدى سنوات بدعم من إيران

 
 
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