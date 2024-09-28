القناة 13 الإسرائيلية: أولمرت يعترف للمرة الأولى أنّ إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال عماد مغنية في دمشق عام 2008 وقال إنّ اغتيال مغنية تم بزرع عبوة ناسفة في الجزء الأمامي من السيارة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك