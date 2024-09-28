مسؤول في البيت الأبيض لرويترز: قبل مقتل نصر الله جرى إطلاع مسؤولين أميركيين على إمكان أن تكثف إسرائيل عمليتها ضد حزب الله بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية

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