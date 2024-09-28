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o
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
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سقوط صاروخ في نهاريا شمال إسرائيل ووقوع إنفجار (الجزيرة)
آخر الأخبار
2024-09-28 | 16:25
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سقوط صاروخ في نهاريا شمال إسرائيل ووقوع إنفجار (الجزيرة)
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