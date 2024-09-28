كندا تقدم 10 ملايين دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية للإحتياجات العاجلة للمدنيين في لبنان

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله كانت لديه خطة للتسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل وخطف الإسرائيليين

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله كانت لديه خطة للتسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية وقتل وخطف الإسرائيليين

انبعاث الدخان من بعض المباني في الضاحية بعود سببه لحرائق مندلعة من قصف سابق (صورة)