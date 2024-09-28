يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: نستهدف الآن ضاحية بيروت الجنوبية

رويترز: خامنئي نُقل إلى مكان آمن ...إيران على اتصال مع الحلفاء لتحديد الخطوة التالية

رويترز: خامنئي نُقل إلى مكان آمن ...إيران على اتصال مع الحلفاء لتحديد الخطوة التالية

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في السرايا للبحث في التطورات الراهنة